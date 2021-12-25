РИАМО - 25 дек. Сайт медиапроекта «ОВД-Инфо», признанного СМИ-иноагентом, заблокировали по решению суда, сообщает Газета.ru.

Решение было вынесено подмосковным Луховицким районным судом.

При открытии сайта «ОВД-Инфо» стартовая страница еще грузится. Пока неизвестно, что именно послужило причиной для блокировки портала.

«ОВД-Инфо» включили в список иноагентов в сентябре текущего года. Также Минюст внес в реестр иноагентов петербургскую и краснодарскую ЛГБТ-организации.

Закон, который позволяет признавать СМИ иностранными агентами, был принят в РФ в 2017 году. Позднее аналогичный статус было разрешено присваивать и физическим лицам. Все информационные материалы попавших в реестр должны сопровождаться указанием на то, что они созданы или распространяются иноагентом.