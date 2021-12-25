РИАМО - 25 дек. В столице идет сильный снегопад, водителей попросили быть внимательнее на дорогах и по возможности сменить личное авто на общественный транспорт, сообщает пресс-служба городского Дептранса.

В столице большое количество снега, а это сильно затрудняет движение автомобилей. Смена личной машины на пассажирский городской транспорт поможет коммунальным службам столицы быстрее убрать улицы от выпавшего снега.

Трудности в движении транспорта будут наблюдаться в центральной части Москвы, на эстакадах и мостах из-за гололедицы. Низкие скорости и дорожные аварии также осложнят движение.

Много автомобилей наблюдается в районе торговых центров — например, в районе ТЦ «Мега Белая Дача», «Город» (шоссе Энтузиастов), ЦУМ и ГУМ .

Во время поездки на авто на дороге нужно соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров, не отвлекаться на гаджеты.

За дорожной обстановкой на территории мегаполиса следит ситуационный центр ЦОДД. На улицах и трассах дежурят 23 экипажа дорожного патруля, они оборудованы всем необходимым для оперативной помощи водителям во время непогоды.