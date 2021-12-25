РИАМО - 25 дек. Следствие не нашло доказательств умышленного соучастия полицейских в организации побега пятерых заключенных из изолятора временного содержания в подмосковной Истре, расследование в отношении сотрудников ИВС завершено, сообщает Vesti.ru.

«Вместе с тем мы считаем, что у нас достаточно доказательств их халатного отношения к службе», – сказал в эфире телеканала «Россия 24» руководитель ГСУ СК России по Московской области Александр Стариков.

Он добавил, что правоохранительные органы работают над тем, чтобы такие ситуации не повторялись.

Пятеро заключенных совершили побег из изолятора временного содержания в Истре 6 августа. По версии следствия, арестантам удалось открутить замки на дверях с помощью гаечного ключа. Впоследствии все беглецы были задержаны, среди них Александр Мавриди, которого обвиняют в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова.

По факту произошедшего в отношении арестантов возбудили дело о побеге. Также расследовалось дело о превышении сотрудниками ИВС должностных полномочий, обвинение предъявили трем экс-полицейским.