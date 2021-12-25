РИАМО - 25 дек. Скончался писатель и общественный деятель Альберт Лиханов, ему было 86 лет, сообщает пресс-служба Общественной палаты РФ.

Лиханов руководил Российским детским фондом и Фондом защиты детей. Его книги читали и любили во многих странах мира. Произведения писателя прививали детям желание делать добрые поступки.

Общественная палата выразила искренние соболезнования родным и близким Лиханова.

Писатель был награжден орденами Почета, Дружбы, «За заслуги перед Отечеством» (III и IV степеней) и другими медалями и орденами.

Первый рассказ «Шагреневая кожа» он опубликовал в 1962 году. Среди его произведений - повести «Голгофа», «Благие намерения», «Высшая мера», трилогия «Семейные обстоятельства», роман для детей «Мой генерал» и другие.