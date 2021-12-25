РИАМО - 25 дек. На территории Московской области идет снегопад, местами он интенсивный, в связи с этим дорожные службы региона переведены на усиленный режим работы, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«С 07:00 дорожные службы приступили к обработке противоголедными материалами и уборке дорог, тротуаров и посадочных площадок. В настоящий момент обработано свыше 14 тыс. километров областных дорог, что составляет более 50% от общей протяженности сети», - сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

По его словам, если будет необходимо, то в регионе проведут второй цикл уборки от снега. В данных работах задействовано свыше 1,6 тыс. единиц спецтехники, из них около 620 - это комбинированные дорожные машины.

На период снегопадов в Подмосковье будет работать штаб, который контролирует дорожные и погодные условия, а также уборку дорожной сети. Уборка дорог проводится в регламентные сроки.

Водителей просят быть аккуратными на дорогах и соблюдать скоростной режим.

За минувшую ночь на территории Подмосковья выпало до 9 мм, снегопад продолжается.