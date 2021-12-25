РИАМО - 25 дек. Количество пациентов, выздоровевших после лечения от коронавирусной инфекции, выросло в Подмосковье на 2962 человека и составляет 578 604 человека, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в Московской области зафиксировали 633 173 случая инфицирования Covid-19, в том числе 1431 случай подтвердился за минувшие сутки.

Жертвами пандемии в регионе стали 11 813 человек, при этом 55 Covid-пациентов скончались за прошедшие сутки.

Подмосковье получило уже более 5,8 млн доз вакцины от Covid-19. Все прививочные пункты в регионе обеспечены этими препаратами. Вакцинацию проводят почти в 400 местах.

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