РИАМО - 25 дек. Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 3108 пациентов, всего в городе болезнь смогли победить 1 852 320 человек, сообщает оперштаб Москвы.

За сутки в городе госпитализировали 748 Covid-пациентов. На ИВЛ в медучреждениях находятся 527 заболевших.

С начала пандемии коронавируса в мегаполисе зафиксировали 2 017 422 случая инфицирования, из них за прошедшие сутки - 2714. Всего умерли 36 349 человек с диагностированным коронавирусом, за мнившие сутки - 72.

В мегаполисе продолжается массовая вакцинация населения от Covid-19. Сделать бесплатную прививку можно в городских поликлиниках и выездных пунктах вакцинации. Около 25% прививок в Москве были проведены в местах работы выездных медбригад.

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