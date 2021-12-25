РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 дек. В Подольске на проспекте Ленина образовалась пробка длиной 5 км из-за трех фур, которые не могут проехать в сторону Москвы, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Очевидцы сообщают, что фуры буксуют у музея-заповедника «Подолье», не могут въехать на подъем в сторону Москвы. Согласно сервису «Яндекс. Пробки», движение затруднено от улицы Некрасова до центра Подольска и далее на улице Кирова до микрорайона Кузнечики.

Трудности с проездом также на прилегающих улицах Комсомольская, Большая Серпуховская, Стекольникова, Революционном проспекте, Карла Маркса, Павлика Морозова и ряде других.