РИАМО - 25 дек. За прошедшие сутки в Московской области подтвердился 1431 новый случай инфицирования коронавирусом, общее число заражений с начала пандемии составляет 633 173, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В целом по России за сутки зафиксировали 24 946 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего на сегодняшний день в стране выявлено 10 368 299 случаев заболевания.

Коллективный иммунитет к Covid-19 по Московской области составляет 76,6%, количество вакцинированных жителей превышает 4,5 млн человек.

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