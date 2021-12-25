РИАМО - 25 дек. Оставшийся отрезок Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро, состоящий из 9 станций, завершен почти на две трети, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.
«Сегодня на БКЛ продолжаются работы на восточном участке из 4 станций, северо-восточном участке из 3 станций, а также продолжается реконструкция 2 станций бывшей Каховской ветки для интеграции их в состав БКЛ. Общая готовность оставшегося отрезка Большого кольца превысила 60%», – сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Как уточнил вице-мэр в интервью «Российской газете», строительство данных станций подземки планируется завершить в следующем году.
«Наивысшая степень готовности из этих участков у северо-восточного – 85%. Так, на станции «Марьина роща» на днях уже запустили самые длинные в Москве эскалаторы длиной 135 м. Прежде самые длинные – 125-метровые, были только на «Парке Победы», - добавил Бочкарев.
Открытие 10 станций БКЛ подземки – «Терехово», «Кунцевской», «Давыдково», «Аминьевской», «Мичуринского проспекта», «Проспекта Вернадского», «Новаторской», «Воронцовской», «Зюзино» и «Каховской» – это самый масштабный единовременный пуск в истории метрополитена столицы.
Строительство Большого кольца является ключевым проектом городской подземки. Длина ветки будет свыше 70 км, на ней расположится 31 станция, 22 из них уже открыты для пассажиров.
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