РИАМО - 25 дек. Количество заявок, поданных от столицы на конкурс премии «Цифровые вершины», выше, чем у других регионов страны, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
На участие в конкурсе поступило 160 московских проектов.
Она добавила, что из регионов РФ также поступает много интересных проектов.
Среди команд из Москвы самой популярной оказалась номинация «Лучшее ИТ-решение в области здравоохранения». В ней 27 проектов могут выйти в финал. В прошлом году 3 столичных проекта стали финалистами в номинации «Лучшее решение для борьбы с Covid-19».
В номинации «Опора цифровизации» участвуют 18 проектов из Москвы. Она традиционно привлекает к участию в премии представителей малого бизнеса.
«Москва традиционно является флагманом развития российской ИТ-отрасли, а последние 2 года придали новый импульс развитию цифровых сервисов и созданию новых перспективных проектов. Правительство Москвы также не осталось в стороне и подало на конкурс несколько важных для горожан проектов», — добавил глава департамента информационных технологий города Эдуард Лысенко.
По его словам, совместно с организаторами премии мегаполис впервые учредил собственную номинацию. Она называется «За лучшее региональное решение с применением технологий искусственного интеллекта».
Лысенко отметил, что столица продолжает лидировать по цифровизации, а еще готова делиться опытом внедрения ИТ-решений для повышения качества жизни и эффективности управления.
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