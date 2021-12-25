РИАМО - 25 дек. Количество заявок, поданных от столицы на конкурс премии «Цифровые вершины», выше, чем у других регионов страны, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

На участие в конкурсе поступило 160 московских проектов.

«За время существования премии финал ни разу не обходился без московских команд. А в прошлом году в номинации «Лучшее решение для дистанционного обучения» все 5 проектов-финалистов были из Москвы. Разработчики из столицы всегда показывали высокий уровень, и члены жюри премии всегда это отмечали», — сказала директор центра современных коммуникаций Высшей школы госуправления РАНХиГС, программный директор премии «Цифровые вершины» Лариса Катышева.

Она добавила, что из регионов РФ также поступает много интересных проектов.

Среди команд из Москвы самой популярной оказалась номинация «Лучшее ИТ-решение в области здравоохранения». В ней 27 проектов могут выйти в финал. В прошлом году 3 столичных проекта стали финалистами в номинации «Лучшее решение для борьбы с Covid-19».

В номинации «Опора цифровизации» участвуют 18 проектов из Москвы. Она традиционно привлекает к участию в премии представителей малого бизнеса.

«Москва традиционно является флагманом развития российской ИТ-отрасли, а последние 2 года придали новый импульс развитию цифровых сервисов и созданию новых перспективных проектов. Правительство Москвы также не осталось в стороне и подало на конкурс несколько важных для горожан проектов», — добавил глава департамента информационных технологий города Эдуард Лысенко.

По его словам, совместно с организаторами премии мегаполис впервые учредил собственную номинацию. Она называется «За лучшее региональное решение с применением технологий искусственного интеллекта».

Лысенко отметил, что столица продолжает лидировать по цифровизации, а еще готова делиться опытом внедрения ИТ-решений для повышения качества жизни и эффективности управления.