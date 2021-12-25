РИАМО - 25 дек. В РФ за прошедшие сутки скончался 981 человек с диагностированным коронавирусом, всего жертвами пандемии в стране стали 303 250 человек, сообщает оперштаб.

За сутки также выявили 24 946 случаев заболевания, выздоровели 42 107 пациентов. Всего в РФ зафиксировали 10 368 299 случаев коронавируса, победили болезнь 9 222 486 человек.

В стране проводится бесплатная вакцинация населения от Covid-19. Сделать прививку можно в поликлиниках и выездных пунктах.

Ученые Центра им. Гамалеи разработали препарат от нового штамма инфекции «омикрон». Он представляет собой аналог препарата, которым лечили бывшего президента США Дональда Трампа.

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