РИАМО - 25 дек. За минувшие сутки в России подтвердили 24 946 случаев коронавирусной инфекции, всего в стране зафиксировали 10 368 299 случаев инфицирования, сообщает оперштаб.

Так, в Москве за сутки выявили 2714 случаев заболевания, в Санкт-Петербурге - 2072, в Подмосковье - 1431, Красноярский край - 579, Свердловская область - 571, Краснодарский край - 561, Пермский край - 560, Иркутская область - 555.

Уровень коллективного иммунитета от Covid-19 в РФ составляет 60,4%. Полностью вакцинировались от инфекции 73 106 249 человек. Прививку одним компонентом вакцины сделали 77 876 905 человек.

Ранее глава государства Владимир Путин сообщил, что нужного уровня коллективного иммунитета (в районе 80%) страна может достигнуть в первой половине 2022 года.

Также глава Минпросвещения страны Сергей Кравцов подчеркнул, что эпидобстановка на сегодняшний день в РФ не требует продления школьных новогодних каникул или введения других антикоронавирусных мер в учреждениях образования.

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