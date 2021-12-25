РИАМО - 25 дек. На территории Москвы за сутки выявили 2714 новых случаев коронавирусной инфекции, всего в городе с начала пандемии зафиксировали 2 017 422 случая заболевания, сообщает столичный оперштаб.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что за первые 4 дня этой недели в мегаполисе отметили уменьшение заболеваемости Covid-19 на 15%. Существенное снижение заболеваемости Covid-19 в городе наблюдают уже 7-8 недель.

Власти столицы не планируют вводить дополнительные Covid‑ограничения в городе перед новогодними праздниками.

Жителям мегаполиса напомнили, что лучшим способом защиты от коронавируса является вакцинация. Прививка делается бесплатно.

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