РИАМО - 25 дек. В 11:00 в субботу начнется механизированное подметание улиц и дорог Москвы от снега, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Автолюбителей мегаполиса попросили быть внимательными на дороге и с пониманием относиться к работе городских служб.

Также в Москве ведутся работы по очистке от снега улиц, дворов, автопарковок и межквартальных проездов.

Под особым контролем находятся работы по очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам пассажирского транспорта, станциям метро и МЦК, а также социальным объектам.

В субботу в столице будет минус 7 – минус 5 градусов, временами прогнозируется снег. Возможны порывы ветра до 15 м/с. Москвичей призвали к внимательности на улице.

За минувшую ночь в мегаполисе выпало от 4 до 6 мм осадков. На метеостанции ВДНХ высота сугробов достигла рекорда текущей зимы - 25 см, а на Балчуге снежный покров побил рекордные показатели и составил 29 см.