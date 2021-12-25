РИАМО - 25 дек. На юго-востоке столицы произошло возгорание личных вещей и мебели на площади 50 кв. м, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы.

В субботу утром в службу-112 столицы поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Подъемная, д. 14, стр. 5. Загорание личных вещей и мебели произошло на 1 и 2 ярусах 4-этажного кирпичного здания. Площадь составила 50 кв. м.

На место происшествия прибыли силы пожарно-спасательного гарнизона города Москвы, в том числе расчеты ПСО №211 и ПСО №202 ГКУ «ПСЦ». По прибытии они провели разведку, проложили магистральную линию и подали два водяных ствола.

Благодаря грамотным действиям столичных пожарных загорание было ликвидировано в кратчайшие сроки. Пострадавших нет.