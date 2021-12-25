РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 дек. В Красногорском филиале Музея Победы создали Общественный совет, одним из его членов стал народный артист РФ Бедрос Киркоров. Об этом сообщили в информационном центре музея.

В Красногорском филиале Музея Победы создан Общественный совет. Его руководителем стал первый заместитель председателя Российского союза ветеранов генерал-полковник Виталий Азаров. В совет также вошли Герой РФ Александр Головашкин, профессор, доктор медицинских наук Александр Девятаев, народный артист России Бедрос Киркоров, общественный деятель, внук главного обвинителя от СССР на Нюрнбергском процессе Романа Руденко Михаил Амирджанов, ученые-историки, педагоги, журналисты, члены Общественной палаты горокруга Красногорск, представители ветеранских организаций.

Виталий Азаров отметил, что главная задача общественного совета - беречь и защищать историческую правду о Второй мировой войне, рассказывать посетителям музея о малоизвестных страницах Великой Отечественной, сделать так, чтобы филиал стал одним из самых востребованных в подмосковном регионе музеев военно-патриотической направленности.

На первом заседании, которое прошло 23 декабря, было утверждено положение об Общественном совете Красногорского филиала Музея Победы. Руководитель филиала Маргарита Иващенко рассказала об истории и сегодняшнем дне музея, поделилась планами на будущее.

«Мы очень благодарны всем, кто выразил согласие войти в Общественный совет филиала. Это наши партнеры, друзья, единомышленники. Это активные, опытные профессионалы, и главное - неравнодушные люди», - отметила заместитель директора Музея Победы Светлана Любенкова.

Она выразила надежду, что создание совета станет новым импульсом в развитии красногорского музея, будет способствовать его популяризации, прежде всего в детской и молодежной среде.

«Наша общая задача – сохранение культурного наследия в память о Великой Отечественной войне, противодействие фальсификации истории», - заключила Любенкова.