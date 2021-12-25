РИАМО - 25 дек. На территории столичных парков открылись 17 площадок с натуральным льдом, 4 из них можно посетить бесплатно, сообщается на сайте мэра Москвы.

В парке «Сокольники» открылся самый большой каток с натуральным покрытием. Его площадь составляет более 16,5 тыс. кв. м, за 1 день он может принять до 4 тыс. человек. Движение на катке круговое, оно проходит против часовой стрелки, также предусмотрена специальная зона для катания детей. Посещение бесплатное, но следует зарегистрироваться на сайте парка.

Воронцовский парк приглашает москвичей покататься на коньках и посмотреть архитектуру XIX века. Каток организовали между парадным входом и Большим Воронцовским прудом. Желающим покататься нужно зарегистрироваться и приобрести билет.

В Измайловском парке открылся каток «Серебряный лед». Он состоит из нескольких частей, там есть натуральный и искусственный лед.​

График работы и подробности работы катков можно узнать на официальных сайтах парков.