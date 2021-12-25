РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 дек. Мособлгосэкспертиза выдала положительное заключение по проектно-сметной документации детского сада на 250 мест в городском округе Подольск, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Строительство нового дошкольного образовательного учреждения предусмотрено госпрограммой Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

«Получено положительное заключение экспертизы на проект строительства детского сада на улице Вокзальной. Проектная документация соответствует всем требованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий. Ввод объекта намечен на 2023 год», - сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

В 3-этажном здании площадью более 3,7 тыс. кв. м разместятся 12 групп для детей от 1,5 до 7 лет. В здании обустроят просторные групповые и спальные помещения, спортзал, музыкальный зал, кабинет психолога и логопеда, медкабинет и класс детского творчества.

На улице для детей оборудуют игровые площадки с беседками и навесами для прогулок в любую погоду, а также спортивную площадку.