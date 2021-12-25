РИАМО - 25 дек. Российские пенсионеры, живущие в сельской местности, могут получить прибавку к пенсии в 25%, сообщает Газета.ru.

Как уточняется на официальной странице Пенсионного фонда России в соцсети «ВКонтакте», для жителей села действует дополнительная поддержка в виде повышенной фиксированной выплаты к пенсии. Пенсию перерасчитают автоматически, обращаться в ПФР не нужно.

Для получения надбавки необходимо иметь не менее 30 лет рабочего стажа в сельском хозяйстве, а также проживать в сельской местности, а еще нужно быть неработающим пенсионером. При подсчете стажа, который будет давать право на надбавку, учитывается работа в колхозах, совхозах и других сельхозпредприятиях и организациях. В общей сложности в перечень входят более 500 профессий.

В ПФР также подчеркнули, что работа, которая осуществлялась вплоть до 1992 года, включается в сельский стаж в независимости от наименования занимаемой должности, специальности или профессии.

С 2022 года мужчины и женщины начнут получать пенсионные выплаты в возрасте 61,5 года и 56,5 года.