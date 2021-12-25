РИАМО - 25 дек. Прошедший минувшей ночью снегопад способствовал росту сугробов в Московском регионе. Так, в Павловском Посаде снежный покров увеличился до 36 см, что стало повторением зимнего максимума, сообщается на сайте «Метовести».

За ночь на территории столицы выпало от 4 до 6 мм осадков, а в Московской области - до 9 мм.

На главной метеостанции Москвы ВДНХ высота сугробов повторила рекорд этой зимы - 25 см. Такой показатель в 1,5 раза выше нормы по климату. В столичном районе Тушино снежный покров достиг 31 см, а вот на Балчуге сугробы выросли до 29 см, что является самым высоким показателем с начала зимы.

Синоптики предупредили, что интенсивный снег в столичном регионе будет до 14-15 часов субботы, а затем снег будет небольшим и пройдет локально.