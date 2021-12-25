РИАМО - 25 дек. Библиотека «Московской электронной школы» предлагает юным жителям столицы тематические приложения, игру и кроссворд, которые расскажут о Новом годе и его традициях, сообщается на официальном сайте мэра города.

Приложение «В гостях у Деда Мороза» объяснит, почему Дед Мороз и Снегурочка стали главными символами Нового года и каковы их прототипы. А еще расскажет, каким транспортом пользуется главный зимний волшебник. Доступная в библиотеке МЭШ сказка Сергея Михалкова «Новогодняя быль» поведает о том, как елка стала ассоциироваться с этим праздником.

Кроссворд «Новый год» предложит проверить свои знания праздничных символов и атрибутов. Приложение «Безопасный Новый год» напомнит школьникам о правилах безопасного использования фейерверков. Узнать, как называется Новый год в Германии или Китае, можно в с помощью интерактивного языкового приложения.

Главный зимний волшебник стал участником множества мультфильмов, а каких именно напомнит приложение «Дед Мороз в стране мультфильмов».

Также дети могут пройти квест-игру «Вместе в Новый год», где следует выбрать одно из пяти заданий, в том числе узнать новогодний мультфильм по кадру.