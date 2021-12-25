РИАМО - 25 дек. За прошедшую ночь в Подмосковье и Москве выпало порядка 7% от декабрьской нормы осадков, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Снегопад довольно ровно накрыл столицу, и почти везде выпало по 4 мм осадков. Прирост снега оказался примерно таким же, так как температура воздуха отрицательная и снег пушистый», — рассказала Позднякова.

Она добавила, что в течение дня снегопад продолжится, и может выпасть еще около 2 мм осадков. Однако, по ее словам, снегопад не следует называть сильным.

Норма осадков в Москве в декабре составляет 56 мм.

Как уточняется на сайте Гидрометцентра РФ, в регионе в субботу местами прогнозируются метель, гололедица. В Подмосковье ожидаются снежные заносы. Порывы ветра могут достигать 15 м/c.