РИАМО - 25 дек. В городском округе Воскресенск специалисты восстановили подачу тепла после перебоя на центральной магистрали котельной, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Отключение теплоснабжения произошло в 56 жилых домах в микрорайоне Красный Строитель 24 декабря. В котельной было падение давления центральной магистрали отопления.

Специалисты обнаружили место утечки и провели земляные работы. Вечером 24 декабря теплоснабжение было восстановлено.

Для работ привлекались 14 человек и 5 единиц техники.