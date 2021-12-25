РИАМО - 25 дек. Новый пассажирский лайнер МС-21-300, у которого крыло сделано из российских композитов, совершил первый испытательный полет, сообщает Nation News.

Самолет поднялся в воздух с аэродрома Иркутского авиационного завода, который является филиалом компании «Иркут». Полет лайнера прошел штатно.

На сегодняшний день специалисты создали композитное крыло для 2 самолетов. Уже идет работа над третьим комплектом, уточнил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Он добавил, что программа МС-21 продвигается вне зависимости от введенных против страны санкций, а также и недобросовестной конкуренции.