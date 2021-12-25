РИАМО - 25 дек. Поступившее 24 декабря анонимное сообщение о минирование школы №8 в городском округе Балашиха оказалось ложным, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

На телефон секретаря средней общеобразовательной школы №8 в Балашихе поступил анонимный звонок с угрозой о минирование учебного учреждения. На место происшествия прибыли сотрудники МВД, ФСБ, а также кинологическая служба полиции.

Из здания школы эвакуировали 8 человек. По результатам проверки стало ясно, что сообщение ложное.

Всего к проверке данной информации привлекалось 8 человек и 4 единицы техники.