РИАМО - 25 дек. В Подмосковье задержали начальника судебно-экспертного учреждения федеральной противопожарной службы по Московской области и представитель одной из компаний. Их подозревают в коррупционных преступлениях, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по региону.

Уголовное дело возбуждено в отношении начальника ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы» Испытательная пожарная лаборатория» по региону и представителя коммерческой компании. Они подозреваются в получении и даче взятки.

По данным этого дела, сотрудник противопожарной службы получил от представителя фирмы взятку, размер которой составил 450 тыс. рублей. Он обещал положительное заключение по проверке.

На сегодняшний день подозреваемые в преступлении задержаны. С ними проводят необходимые следственные действия. Также решается вопрос об избрании им меры пресечения.