РИАМО - 25 дек. В субботу в Подмосковье и Москве ожидается облачная погода и снег, температура воздуха может опуститься до минус 10 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура воздуха в столице составит от минус 5 до минус 7 градусов, а в области - от минус 5 до минус 10. Прогнозируется южный ветер со скоростью 7-12 м/с, также с порывами до 15 м/с.

Атмосферное давление в середине дня составит 737 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха ожидается в районе 70%.

Температура в субботу в регионе будет находиться в пределах нормы. Такая погода считается комфортной для метеочувствительных людей.