РИАМО - 25 дек. Столичный градоначальник Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому Сергей Марков занял должность заместителя префекта Северного административного округа. Соответствующий документ опубликован на сайте московской мэрии.

С Марковым заключен служебный контракт на 5-летний срок, но не превышающий срок полномочий мэра города.

Ранее Марков был начальником оперативного управления столичного департамента капитального ремонта.

Главой префектуры Северного округа является Гаджимурад Изутдинов.

Северный административный округ Москвы включает в себя 16 районов. Территория округа начинается от Белорусского вокзала и доходит до МКАД. Она включают в себя отдельно расположенный Молжаниновский район.