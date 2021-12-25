РИАМО - 25 дек. Подписчики аккаунта РИАМО во «ВКонтакте» смогут выиграть 5 билетов на игровое детское онлайн-шоу «Пять чудес Деда Мороза».

Для того чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо быть подписанным на РИАМО в соцсети «ВКонтакте» и поделиться записью о мероприятии со страницы соцсети агентства на персональной странице.



Итоги конкурса подведут 27 декабря. Билеты пришлют победителям в электронном виде.



Профиль участника должен быть открыт, чтобы можно было увидеть репост. Редакция оставляет за собой право исключить из списка победителей аккаунты, в которых было более 5 конкурсных репостов за последние 30 дней.

Журналисты РИАМО освещают события, происходящие в Московском регионе. Обладая широкой корреспондентской сетью, РИАМО агрегирует новости со всех частей Подмосковья, а также наиболее важные новости Москвы и России.