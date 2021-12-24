РИАМО - 24 дек. Андрея Разина назначили заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации. Соответствующее распоряжение правительства РФ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Ранее Разин занимал должность зампреда правительства Подмосковья – министра экологии и природопользования Московской области.

Разин родился 1982 году. Окончил Российский государственный торгово-экономический университет и Академию народного хозяйства при правительстве Российской Федерации. Имеет опыт работы в коммерческих структурах, муниципальных и государственных органах власти.

С сентября 2016 года Разин работал в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья и стал первым замминистра. В 2017 году его назначили исполняющим обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области, а потом министром.

В ноябре 2020 года Разин стал зампредом правительства региона – министром экологии и природопользования Подмосковья.

Разин был отмечен почетными грамотами, благодарственными письмами губернатора Московской области, регионального парламента, Минсельхоза РФ, отмечен знаком губернатора Подмосковья «За труды и усердие».