РИАМО - 24 дек. Если в соцсетях или по электронной почте просят о помощи, нужно проверять отправителя сообщения. Так, если отправитель – некоммерческая организация, ее нужно проверить на добросовестность, сообщает пресс-служба Минэкономразвития России.

Если отправитель – частное лицо, но получатель сообщения с ним незнаком, нужно проигнорировать сообщение. Жертвуя частному лицу, человек отказывается от возможности проконтролировать, насколько эффективно потрачены деньги и потрачены ли они на заявленную цель.

Если отправитель – НКО, нужно проверить ее на добросовестность и только потом принимать решение. Чтобы сделать это, нужно изучить сайт и соцсети НКО и выяснить, сколько существует организация, как часто обновляются новости, указаны ли контакты, размещены ли годовые отчеты, включая финансовый, размещена ли информация о сборе и отчеты о расходовании средств по итогам предыдущих сборов.

Нужно обратить внимание на реквизиты: прозрачные НКО собирают средства на расчетные счета.

Мошенники используют для сборов электронные кошельки и банковские карты физлиц, поэтому предложение перевести денежные средства на счет физлица может служить признаком недобросовестности.

Пожертвования следует перечислять на расчетные счета юрлиц.

Обычно объявления мошенников выглядят ярко и эмоционально, нужно проверять информацию, прежде чем сделать пожертвование.