РИАМО - 24 дек. По законодательству, конфликтом интересов является ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) служащего влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

«К основным причинам возникновения конфликта интересов можно отнести прием на работу и подчиненность родственников и близких лиц, в том числе в подведомственных и подконтрольных организациях, их функциональную зависимость, например, исполнение функций в отношении родственников, бывших супругов, родственников руководителя», — отметил зампред правительства региона - руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

Существует прямая обязанность служащего представлять непосредственному руководителю уведомление в письменном виде о возникновении или возможности возникновения конфликта интересов, как только ему станет об этом известно.

При этом в законодательстве нет списка типовых конфликтных ситуаций. В результате первоначальная субъективная оценка потенциальной конфликтной ситуации возложена непосредственно на самого служащего - субъекта конфликта интересов.

Конфликт интересов возникает у служащего также при наличии трудовых отношений с регулируемой организацией, в случае пользования имуществом такой организации или получения от нее займа.

«Важно помнить, что в случае непринятия мер по предотвращению и урегулированию возникшего конфликта интересов служащий подлежит увольнению в связи с утратой доверия», — сказал Каратаев.