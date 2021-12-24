РИАМО - 24 дек. Жителям Подмосковья напомнили, что собирать пожертвования в специальные ящики могут только те некоммерческие организации, у которых в уставе как вид деятельности указана благотворительная. Это нужно знать, чтобы не стать жертвой мошенников, сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ.

Устав прозрачной НКО всегда находится на ее сайте.

Переносные ящики для сбора пожертвований могут использоваться только в рамках мероприятий, организованных НКО. У сотрудника или добровольца организации должен быть при себе договор с НКО или доверенность на сбор средств – оригинал или копия.

Стационарные ящики для сбора пожертвований устанавливаются только на основании договора НКО с арендодателем. Ящик должен быть опечатан и иметь инвентарный номер.

Любой ящик для сбора пожертвований должен содержать сведения об организации, которая собирает пожертвования: наименование, почтовый адрес, ИНН, номер счета. Кроме того, на ящике должно быть наименование программы или иного документа, в соответствии с которым будет проводиться сбор пожертвований.

На ящике должно быть указано доменное имя или сетевой адрес официального сайта организации в интернете при наличии, контактные данные, по которым благотворитель может получить информацию.

Объявления мошенников выглядят ярко и эмоционально. Нужно проверять информацию, прежде чем сделать пожертвование.