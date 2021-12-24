РИАМО - 24 дек. В селе Кудиново Богородского городского округа произошел пожар в частном доме. Одними из первых на место происшествия прибыли росгвардейцы, которые помогли жильцам сгоревшего дома, в том числе детям, сообщает пресс-служа Главного управления региональной безопасности Московской области.

К моменту прибытия помощи строение сильно выгорело, на улице без верхней одежды находились 45-летняя женщина и 3 ее детей. Сотрудники вневедомственной охраны - прапорщик полиции Роман Жариков и старший сержант полиции Алексей Самсонов - укутали погорельцев в теплые вещи, посадили в прогретый служебный автомобиль и вызвали экстренные службы.

Пожарные потушили возгорание. Пострадавшую в результате пожара семью росгвардейцы доставили в общежитие в Ногинске, где им было предоставлено временное размещение.

«Сегодня на территории Подмосковья функционирует единая сеть - более 70 пунктов централизованной охраны, что позволяет обеспечить безопасность более 60 тыс. объектов различных форм собственности и свыше 50 тыс. квартир и частных домовладений, а также более 2 тыс. гаражей, подъездов и иных индивидуальных строений», — отметил зампред правительства региона - руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.