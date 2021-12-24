РИАМО - 24 дек. Количество жителей Подмосковья, зарегистрированных в личном кабинете клиента «Мособлгаза», достигло 2 миллионов человек. Сервис позволяет дистанционно заказывать более 20 услуг предприятия, сообщает пресс-служба «Мособлгаза».

Среди наиболее популярных услуг – оплата газоснабжения, заявка на техобслуживание газового оборудования и заявка на подключение дома по социальной газификации.

«Мы провели большую работу в части предоставления дистанционных услуг для наших абонентов. На сегодняшний день практически все услуги «Мособлгаза» жители Подмосковья могут заказать онлайн, избегая очного посещения клиентских офисов. В этом году также доработана услуга быстрой оплаты для абонентов, использующих смарт-карты: пополнить баланс теперь можно через мобильное приложение», – сказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Для создания аккаунта абонентам достаточно указать адрес электронной почты и номер мобильного телефона. Получить консультацию по регистрации в личном кабинете клиента также можно по горячей линии: 8 800 200 24 09.

Единая горячая линия принимает звонки в следующем режиме: понедельник - четверг – 09:00-18:00, пятница – 09:00-16:45.