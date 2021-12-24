РИАМО - 24 дек. Для успешного внедрения системы управления охраной труда в организации следует придерживаться практических рекомендаций. Кроме того, есть 4 этапа внедрения системы, сообщает пресс-служба Госинспекции труда в Московской области.

Трудовой кодекс РФ в статье 212 предписывает каждому работодателю обеспечить создание и функционирование системы управления охраной труда (СУОТ). Система управления охраной труда – это комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и цели в области охраны труда у конкретного работодателя и процедуры по достижению этих целей.

Типовое положение о системе управления охраной труда утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Для успешного внедрения системы управления охраной труда в организации следует придерживаться практических рекомендаций, содержащихся в стандарте, на основе которого строится система управления охраной труда.

Внедряя систему управления охраной труда в организации необходимо помнить следующие моменты: все запланированные мероприятия и цели, на достижение которых они направлены, методы и средства, с помощью которых планируется достижение поставленных целей должны быть отражены в соответствующих документах организации.

Все ответственные за разработку и/или внедрение каждого элемента системы управления охраной труда, а также их полномочия и компетенции также должны быть закреплены документально и утверждены руководителем организации.

Заранее должны быть подготовлены механизмы контроля и аудита выполняемых мероприятий: определены проверяющие, разграничены их функции и сферы ответственности, подготовлены формы отчетности и пр.

Важнейшим элементом системы управления охраны труда является участие в ее функционировании и осведомленность каждого работника организации на основе социального диалога. Результаты всех мероприятий, а также результаты контроля и аудита должны быть задокументированы и проанализированы, на основе чего должны делаться выводы о необходимости совершенствования отдельных элементов системы управления охраной труда.

Организация должна пройти следующие этапы внедрения системы: предварительный анализ состояния охраны труда, планирование СУОТ, разработка и применение СУОТ, проверка СУОТ, анализ функционирования СУОТ.