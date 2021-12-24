РИАМО - 24 дек. В городе Куровское после капитального ремонта открылась детская музыкальная школа. На ее ремонт было выделено 55,6 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

Учреждение является филиалом Ликино-Дулевской детской школы искусств. В здании 1913 года капитальный ремонт выполнили в 2021 году по национальному проекту «Культура».

Как отметила замминистра культуры Подмосковья Валентина Лиханова, в стране детским школам искусств уделяется самое пристальное внимание. В частности, президент России призывал относиться к ним с той же серьезностью, что и к общеобразовательным школам. Соответствующим образом действуют и в Московской области.

«И в Подмосковье к детским школам искусств именно такой подход. В первую очередь благодаря губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву, который поддерживает все наши начинания», – сказала она.

По словам главы Орехово-Зуевского городского округа Руслана Заголовацкого, в строении Куровской детской музыкальной школы находились в разное время земская школа и штаб истребительного батальона Красной Армии. Благодаря поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в строении был проведен капитальный ремонт.

«Хотя это – техническая формулировка, а по большому счету здание построено заново, приобретены новые музыкальные инструменты. Желаю педагогам и ребятам вдохновения, теплых нот в душе. Мы гордимся вашими победами и надеемся, что в будущем не только Московская область, не только Россия, но и весь мир узнает о выпускниках вашей школы», – добавил Заголовацкий.

Средства на проведение капитального ремонта поступили из федерального, регионального и муниципального бюджетов. В сумме было выделено 55,6 млн рублей. На эти средства удалось обновить актовый зал, сцену, учебные помещения, закупить рояль, баян и 12 пианино.

Учиться в обновленной школе будут около 200 детей. Ребята учатся игре на фортепиано, народных, духовых, ударных, струнных инструментах и сольному академическому пению.