РИАМО - 24 дек. В Государственной информационной системе ЖКХ (ГИС ЖКХ) зарегистрированы 262 117 жителей Подмосковья, что составляет 4,2% от общего числа потенциальных пользователей системы. Это соответствует целевому показателю на 2021 год, сообщает пресс-служба Минстроя России.

Планируется, что в 2022 году доля потенциальных пользователей системы из Подмосковья, которые зарегистрируются в системе, достигнет 10%.

По всей России в ГИС ЖКХ зарегистрированы 3,7% от потенциальных пользователей. По данным на 13 декабря, в системе были зарегистрированы 4 372 937 человек.

ГИС ЖКХ — это единый ресурс, где собираются данные о состоянии ЖКХ со всей страны и всех участников рынка: через ГИС ЖКХ россияне могут взаимодействовать с управляющими и ресурсоснабжающими организациями, ТСЖ, органами власти различных уровней. Система доступна по ссылке: https://dom.gosuslugi.ru/#!/main.

С помощью системы россияне могут: посмотреть начисления за текущий и предыдущие периоды, а также внести плату за предоставленные жилищно-коммунальные услуги; ввести и проверить показания приборов учета; контролировать работы по дому, проводимые управляющими организациями, а также их стоимость; проверить наличие лицензии у управляющей организации; узнать график капитального ремонта дома.

Кроме того, в системе есть и другие возможности для пользователей.