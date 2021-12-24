РИАМО - 24 дек. В конце ноября 2021 года в столице насчитывалось 55,8 тыс. москвичей, состоявших на регистрационном учете в центрах занятости, это втрое меньше по сравнению с соответствующим периодом 2020 года, сообщает пресс-служба Мосстата.

Численность безработных составила 36,8 тыс. человек (из них 22% – граждане предпенсионного возраста). Это почти в 4 раза меньше аналогичного показателя на конец ноября 2020 года.

При этом заявленная предприятиями и организациями потребность в работниках в конце ноября 2021 года составила 143,6 тыс. человек, из них 60,4% – рабочих профессий.

По данным центров занятости в Москве, в ноябре 14,8 тыс. незанятых граждан подали заявления о предоставлении

госуслуг по содействию в поиске подходящей работы. Год назад число таких обращений было в 1,5 раза

больше.