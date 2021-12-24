РИАМО - 24 дек. В ноябре число безработных в Московской области составило 29,2 тыс. человек. Это в 4,8 раза меньше аналогичного показателя на конец ноября 2020 года, сообщает пресс-служба Мосстата.

При этом сегодня в числе безработных — 17,8% – граждане предпенсионного возраста.

В конце прошлого месяца 34,8 тыс. граждан, проживающих в Московской области, состояли на регистрационном учете в центрах занятости населения. По сравнению с соответствующим периодом 2020 года их число уменьшилось в 4 раза.

Предприятиям в конце ноября требовалось 65,3 тыс. человек, из них 75% – специалисты рабочих профессий.

По данным центров занятости в Подмосковье, в ноябре 10,5 тыс. незанятых граждан подали заявления о предоставлении госуслуг по содействию в поиске подходящей работы. В аналогичном периоде 2020 года число таких обращений было почти в 2 раза больше.

Подмосковье входит в топ‑3 регионов ЦФО по самому низкому уровню безработицы>>