РИАМО - 24 дек. С 27 декабря аэроэкспрессы, курсирующие между Киевским вокзалом и аэропортом Внуково, будут останавливаться на станции Аминьевская. При этом время в пути от Киевского вокзала до аэропорта и обратно не изменится и составит 35 минут, сообщает пресс-служба «Аэроэкспресс».

Поездка от Аминьевской до аэропорта Внуково займет 25 минут.

Генеральный директор «Аэроэкспресс» Андрей Акимов отметил, что остановка даст возможность жителям многих районов не ездить в центр, чтобы сесть на аэроэкспресс до Внуково. Это позволит сэкономить время.

«Станция Аминьевская соединена переходом по принципу «сухие ноги» с одноименной станцией метро Большой кольцевой линии, а БКЛ – это удобный пересадочный контур», — сказал он.

Акимов добавил, что при этом остановка не повлияет на общую длительность рейса – поезда смогут наверстать время, затраченное на остановку, на других участках пути.

«Поэтому для тех пассажиров, которые отправляются с Киевского вокзала, комфорт останется прежним», – отметил он.

В павильоне станции будут установлены билетопечатающие автоматы, турникеты будут адаптированы для считывания билетов «Аэроэкспресс». Купить билеты можно также заранее онлайн на сайте и в мобильном приложении компании. Для поездки с Аминьевской будут действовать все актуальные тарифы «Аэроэкспресс».