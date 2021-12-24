РИАМО - 24 дек. Государственная информационная система ЖКХ (ГИС ЖКХ) — это современная и удобная платформа. Задача — сделать сферу жилищно-коммунального хозяйства для граждан более понятной и прозрачной, обеспечить простой доступ к широкому перечню данных, сообщает пресс-служба Минстроя РФ.

ГИС ЖКХ — это единый ресурс, где собираются данные о состоянии ЖКХ со всей страны и всех участников рынка: через ГИС ЖКХ россияне могут взаимодействовать с управляющими и ресурсоснабжающими организациями, ТСЖ, органами власти различных уровней. Система доступна по ссылке: https://dom.gosuslugi.ru/#!/main.

С помощью системы россияне могут: посмотреть начисления за текущий и предыдущие периоды, а также внести плату за предоставленные жилищно-коммунальные услуги; ввести и проверить показания приборов учета; контролировать работы по дому, проводимые управляющими организациями, а также их стоимость; проверить наличие лицензии у управляющей организации; узнать график капитального ремонта дома.

Кроме того, благодаря системе можно получить информацию о тарифах на ЖКУ; принимать участие в управлении домом, в совместных электронных голосованиях и обсуждении вопросов и проблем с соседями на форуме; направить обращения в органы власти; получить уведомление о плановом отключении коммунальных ресурсов в своем многоквартирном доме и многое другое.

На сегодня ГИС ЖКХ интегрирована с единым порталом государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), поэтому отдельная регистрация в системе не требуется — зайти можно через подтвержденную учетную запись госуслуг. Для удобства пользования системой создано специальное мобильное приложение для платформ iOS и Android.

В рамках работ по развитию ГИС ЖКХ планируется интегрировать ГИС ЖКХ с другими региональными и муниципальными информационными системами, а также расширить взаимодействие с единым порталом госуслуг. Это позволит оптимизировать процесс размещения информации в системе и исключить дублирование данных.