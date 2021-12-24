РИАМО - 24 дек. В Химках суд арестовал 43-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве местного жителя во время перестрелки, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Подмосковью.

4 ноября в микрорайоне Клязьма-Старбеево в Химках во время конфликта произошла перестрелка между двумя группами мужчин. В результате один из участников конфликта получил сквозное ранение и скончался на месте, еще один потерпевший был госпитализирован в больницу.

Убийцу задержали на территории республики Дагестан. Во время следствия следователи осмотрели место происшествия, изъяли 24 гильзы, 2 шарика от травматического оружия, 2 пули, допросили свидетелей.

Еще были изучены видеозаписи с камер наружного наблюдения. Расследование уголовного дела продолжается.