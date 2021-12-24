РИАМО - 24 дек. В Московской области в зимний сезон будут функционировать свыше 160 зимних горок. Также для жителей и гостей региона оборудованы места для катания на лыжах, коньках и санках, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.

Как отметил министр благоустройства Михаил Хайкин, руководство региона стремится не только благоустраивать города, но и обустраивать их различными удобствами и сервисами для сезонного досуга.

«Это особенно актуально зимой. Мы стараемся, чтобы каждый из жителей имел возможность провести свободное время с интересом и пользой для себя и своего здоровья», - отметил Хайкин.

В парках, общественных пространствах и во дворах региона появляются ледяные горки. Жители и гости Московской области могут прокатиться там на тюбингах, «ватрушках» и ледянках. Также зимой 2021-2022 годов в Подмосковье будут открыты более 160 горок.

Примечательные горки появились в парке «Пестовский» в Балашихе, в Центральном городском парке Богородского, на площади 30-летия Победы в Домодедово, в Сестрорецком парке в Клину, в Тюбинг Парке Елагино в Наро-Фоминском городском округе, в парке «Раздолье» Одинцовского городского округа, в Наташинском парке Люберец, в Мытищинском лесопарке и парке Мира, а также в городском парке Шаховской.