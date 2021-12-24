РИАМО - 24 дек. Перед новогодними праздниками в интернете выросло число случаев мошенничества, жителям Подмосковья рекомендовали быть осторожнее, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

«Гражданам необходимо быть внимательными и бдительными при совершении покупок онлайн. Стоит прислушиваться к отзывам, советам родных и друзей - это сможет уберечь от спонтанных покупок на сомнительных интернет-ресурсах», - отметил зампред правительства региона - руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

Часто схемы обмана граждан повторяются из года в год. К примеру, следует быть внимательными при переходе по ссылкам. Среди признаков, которые говорят о фейке, — название, имитирующее известный магазин или бренд, но отличающееся на одну букву или символ, использование протокола http:// вместо https://, отсутствие замкнутого замочка перед адресом в браузерной строке.

Еще нужно обращать внимание на наличие пользовательского соглашения на сайте, информации об обработке данных и обратной связи. Создатели сайтов-однодневок, как правило, не утруждают себя детальной проработкой сайтов и упускают такие мелочи из виду.

Также следует отказаться от оплаты банковской картой, если платеж предлагается совершить на карту или счет физического лица, а также электронный кошелек, а на странице оплаты используется протокол http://.

При интернет-серфинге лучше пользоваться антивирусом. Его надо установить на компьютере, мобильном телефоне, планшете, другом мобильном устройстве.