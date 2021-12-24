РИАМО - 24 дек. В Москве начали заселение 20 новостроек по программе реновации. Они расположены в Восточном административном округе столицы, сообщает «Вечерняя Москва».

Как заявил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, для переселения москвичей подготовлены еще два жилых дома на Щелковском шоссе и 15-й Парковой улице. Всего в ВАО находится 20 домов, куда переселяют жителей города по программе реновации.

Сейчас на стадии переселения находятся жители районов Северное Измайлово, Перово, Косино-Ухтомский, Метрогородок, Гольяново, Богородское, Измайлово, Восточное Измайлово и Ивановское.

«За время реализации программы реновации в ВАО собственниками нового жилья стали 2,5 тыс. семей. Всего до конца 2024 года предстоит начать переселение 14,9 тыс. семей», – отметил Левкин.

Старт программы реновации в Москве состоялся в августе 2017 года. Переселение в коснется 1 млн жителей столицы.