РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 дек. В гимназии №11 Балашихи прошло выездное совещание по контролю исполнения наказов, собранных в ходе предвыборной кампании. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов предложил включить в программу наказов приобретение дополнительного медоборудования и мебели для поликлиники в микрорайоне Новое Павлино, сообщает пресс-служба депутата.

В ходе совещания Ефимов сообщил, что на одной из встреч жители микрорайона Новое Павлино подняли вопрос об обеспечении мебелью и оборудованием детской и взрослой поликлиник, расположенных на первом этаже дома №3 по улице Троицкой. Поликлиника была открыта в 2018 году. Частично учреждение было укомплектовано и начало работать, но население микрорайона растет, и для обслуживания новых жителей необходимы дополнительные мебель и оборудование.

По словам Ефимова, необходимо порядка 15 млн рублей для детской поликлиники – это мебель и медоборудование для кабинета неотложной помощи, офтальмолога, функциональной диагностики и УЗИ – и 10 млн рублей – для организации кабинета невролога, офтальмолога и хирурга во взрослом отделении.

«Предлагаю дополнительно в программу наказов включить это мероприятие», - заключил Ефимов.

Проверка работы школы

Перед началом встречи председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов вместе с главой Балашихи Сергеем Юровым и областными депутатами осмотрел учебные классы, спортивный и актовый зал школы. И. о. директора гимназии Владимир Владимиров поблагодарил Игоря Брынцалова за содействие в открытии 1 сентября второго здания учреждения в микрорайоне Саввино.

На совещании спикер Мособлдумы напомнил, что в ходе предвыборной кампании жителями округа было подано более 62 тыс. наказов. Часть из них уже вошла в государственные и муниципальные программы, более сложные находятся в проработке.

«Задача депутатов всех уровней – контроль над исполнением инициатив жителей и ежеквартальный отчет перед избирателями», - подчеркнул Брынцалов.

Порядка 12 тыс. наказов на территории округа уже реализовано.

По словам Юрова, гимназия №11 по инициативе Брынцалова включена в программу ремонта, в областном бюджете заложен 271 млн рублей.

«В 2022 году будут выполнены работы по фасаду, инженерии, кровле, а в следующем – внутренняя отделка. Растяжка на два года связана с тем, что все работы будут проходить в летний период, чтобы не останавливать учебный процесс», - пояснил Юров.

На мероприятии также обсудили реализацию крупных инфраструктурных проектов: расширение Носовихинского шоссе, строительство больницы в микрорайоне Ольгино и школы в ЖК «Леоновский парк».