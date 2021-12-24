РИАМО - 24 дек. Традиционный гастрономический фестиваль «Азбука Рождества» пройдет с 6 по 8 января возле музея «Новый Иерусалим» в городском округе Истра. В мероприятии будут задействованы более 100 подмосковных и российских фермеров и около 50 ремесленников, которые примут участие в ярмарке рукоделий и народных художественных промыслов, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Мероприятие является зимним филиалом летнего гастрофестиваля «Сыр. Пир. Мир» и пройдет в рамках проекта «Зима в Подмосковье».

Для гостей «Азбуки Рождества» будет построен новогодний мини-город, призванный создать для посетителей атмосферу рождественского праздника. Для гостей фестиваля будет работать каток с прокатом коньков и горка.

Фермеры и ремесленники представят гостям фестиваля продукцию собственного производства: сыр и молочные продукты, мясо, рыбу, хлеб и выпечку, мед, напитки, елочные игрушки, игрушки из дерева, жостовские подносы, федоскинские шкатулки, мыло ручной работы, значки из дерева, мягкие игрушки, изделия из глины, кухонную утварь и другое.

В 2020 году на развлекательно-гастрономический фестиваль «Мастерская Рождества» приехали 140 фермеров, пивоваров и ремесленников из 30 городских округов Подмосковья и 18 регионов России.

За три дня работы фестиваля было продано около 3 тонн сыра, 1,5 тонны килограммов мяса, 500 литров молочной продукции, 200 кг рыбы, 100 кг меда и варенья и 3 тыс. изделий народных художественных промыслов.

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