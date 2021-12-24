РИАМО - 24 дек. Экоферма «Рябинки» из Шаховской за 2021 год ввела в сельскохозяйственный оборот более 470 га неиспользуемой ранее земли, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

«Основная задача фермы - использование органического земледелия и экологических методов, которые позволяют получить плодородную и сбалансированную почву, а также не количество, а качество производимой биопродукции», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

На ферме выращивают яровую пшеницу, ячмень, овес, озимую рожь, тритикале, производят широкий ассортимент сыров и другой молочной продукции. В числе перерабатываемой продукции на предприятии также мясо, овощи и сельскохозяйственные культуры.

По словам Воскресенского, за 9 месяцев 2021 года предприятие произвело около 450 тонн молока и около 150 тонн молочной продукции, из которых 7,7 тонны – сыры.

Отмечается, что производство фермы организовано в соответствии с регламентом европейского экологического стандарта. Вся производимая продукция соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к органическим продуктам.

Сейчас в хозяйстве содержатся около 400 голов крупного рогатого скота ярославской породы и более 1,2 тыс. голов птицы. Животных и птицу кормят только натуральными кормами собственного производства. В кормозаготовительный период 2021 года на ферме было заготовлено около 460 тонн сена, 2,2 тыс. тонны сенажа и 3 тонны корнеплодов.